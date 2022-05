Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de 6 ani, iar lumea se intreaba pe cand nunta. Cei doi se ințeleg de minune, dar fiica Andreei Esca nu ia in calcul sa se casatoreasca momentan, deși sunt impreuna de atata timp. Ei se ințeleg bine cu parinții din ambele parți și petrec destul de mult timp impreuna.

- Fanii lui Mario Fresh s-au ingrijorat teribil in urma veștilor primite. Celebrul cantareț a ajuns la spital. Iubitul Alexiei Eram a avut nevoie de perfuzii. Cei care il urmaresc atent pe rețelele de socializare i-au trimis nenumarate mesaje in care il intrebau despre starea sa de sanatate. Iata ca tanarul…

- Mario Fresh și Alexia Eram sunt impreuna de 5 ani și formeaza un cuplu foarte stabil. Artistul a povestit ca iși aduce aminte și acum cum a decurs intalnirea dintre el și parinții iubitei lui. Iata cum s-a intamplat totul!

- Alice Cavaleru traiește emoții puternice in aceasta perioada. Ea urmeaza sa devina din nou mama, dar acum are parte de mici probleme. Soția lui Vladimir Draghia a ajuns de urgența pe mana medicilor dupa ce a observat ceva pe burtica ei. Fanii celor doua vedete s-au speriat imediat cum au auzit vestea.…

- Momente grele pentru Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda. Cei doi au fost nevoiți sa mearga de urgența la spital, chiar de Paște. Prezentatoarea TV a marturisit in cadrul emisiunii pe care o prezinta Mireasa-Capriciile iubirii ca fost nevoita sa mearga cu fetița ei Iris la spital din cauza problemelor…

- Alexia Eram, care a plecat din Romania pentru o perioada , se bucura de clipe de vis alaturi de Mario Fresh, iubitul ei. Tinerii indragostiți se afla in Dubai de cateva zile, oraș pe care nu au de gand sa-l paraseasca prea curand, conform spuselor ei. In urma cu mai bine de o saptamana, Alexia Eram…

- Alexia Eram, care e unul dintre cei mai de succes influenceri de la noi, a anunțat ca perioada urmatoare o va petrece in Dubai. Fiica Andreei Esca are planuri mari. In urma cu cateva zile, Alexia Eram a plecat in Emiratele Arabe Unite, mai exact in Dubai, oraș pe care l-a vizitat de mai multe ori pana…

- Anca Pandrea, fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie, nu prea a avut zile liniștite in acest inceput de an. Problemele sale de sanatate nu i-au dat pace, și nu odata a ajuns de urgența pe mana medicilor. Se pare ca a ajuns din nou la spital, zilele acestea, medicii punand un diagnostic…