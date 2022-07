Stiri pe aceeasi tema

- Legenda ceterei, Mihai Zele a murit. Artistul, emblematic pentru folclorul maramureșean s-a stins din viața la doar 58 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. In urma cui doi ani a trecut in neființa și fratele instrumetistului, Petre Zele. Cei doi au format un popular duo, amandoi ducand repertoriul…

- Are parte de un succes la care nu s-ar fi așteptat inca din copilarie. Se bucura de primele locuri in trendingul romanesc de fiecare data cand lanseaza piese noi, insa, cea mai mare bogație a lui este familia. Sorinel Copilul de Aur, caci despre el este vorba, a postat imagini nemaivazute cu fiica lui.

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu a criticat-o dur pe Andreea Esca pentru stilul ei vestimentar. Recent, la un eveniment, prezentatoarea știrilor de la Pro TV a aparut imbracata intr-un tricou roz cu mesajul „Te iubesc”, o fusta alb-negru, in dungi, iar in picioare…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- De aproximativ 5 ani, Mario Fresh și Alexia Eram traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Artistul și-a amintit cum a fost prima intalnire cu parinții iubitei sale, iar cel a mai emoționat a fost cand l-a cunoscut pe tatal acesteia. Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri…

- Anchetatorii incearca sa descopere daca moartea vicepresedintelui gigantului energetic Novatek, Serghei Protosenya, si a familiei sale in conacul lor din Spania a fost un caz de crima-sinucidere domestica sau o lovitura organizata. Cadavrele lor au fost descoperite la doar o zi dupa ce vicepresedintele…

- O femeie in varsta de 63 de ani, din orasul Gaesti, in judetul Dambovita, a fost ucisa, din razbunare, de fostul iubit al fiicei ei. Barbatul era convins ca femeia este de vina ca fiica ei nu vrea sa se impace cu el. In atacul sangeros a fost injunghiat si un prieten al femeii, care se afla in locuinta…

- Fostul vicepresedinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, si-ar fi ucis sotia si fiica in apartamentul din Moscova, dupa care s-a sinucis, transmite agentia de presa rusa TASS, care citeaza surse din randul anchetatorilor."Potrivit versiunii preliminare, Avaev și-a ucis soția și fiica, iar apoi s-a sinucis",…