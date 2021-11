Stiri pe aceeasi tema

- Cei care doresc sa se vaccineze la Centrul de vaccinare de la Deda, amenajat in incinta Salii de Sport, o pot face de luni pana sambata, intre orele 8-20. La centrul de la Deda se pot administra urmatoarele tipuri de vaccin: Pfizer BioNTech și Johnson @Johnson. Informații suplimentare se pot obține…

- Toamna reprezinta pentru Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin un bun prilej de a prezenta elevilor cateva din obiceiurile tradiționale ale acestui anotimp. Astfel, doua clase din cadrul Școlii Gimnazile "Alexandru Ceușianu" au participat in cursul zilei de joi, 21 octombrie la o activiiate specifica…

- Asta dupa ce autoritațile locale au decis redeschiderea de la 1 octombrie a Centrului de vaccinare din sala de sport a școlii, deși acesta a fost inchis in data de 7 septembrie, urmand a fi redat circuitului școlar de luna viitoare. Primarul, Zoltan Soos, a precizat pentru Radio Targu-Mureș ca urmeaza…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 22 septembrie, in jurul orei 13.00, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Sangeorgiu de Mureș, la ieșire spre Reghin. "In accident sunt implicate doua autoturisme, fara victime incarcerate,…

- Școala Gimnaziala "Augustin Maior" din Reghin și-a deschis luni, 13 septembrie, porțile pentru un nou an școlar cu ocazia festivitații de deschidere, eveniment derulat in prezența parinților cu respectarea intocmai a normelor de distanțare impuse de pandemie. „Am dorit sa intampinam noul an școlar cu…

- Mandat de arestare preventiva pus in aplicare de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Mureș au depistat un barbat, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva. In urma unei acțiuni organizate la data de 10 septembrie…

- Patru barbați, banuiți de comiterea infracțiunilor de tentativa de omor The post Percheziții in Reghin, dupa bataia de acum doua zile intre doua clanuri de interlopi! Patru barbați, arestați preventiv appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Percheziții in Reghin, dupa bataia de acum…

- Dupa o prima ediție incununata de succes, Tabara BlagaRocks!, demers inițiat de prof. Cristina Drescan de la Liceul Tehnologic "Lucian Blaga" din Reghin, și-a deschis marți, 10 august, porțile celei de a doua ediții, una mult mai bogata și mai diversa decat cea din luna iulie. Atelier de creație de…