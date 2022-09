Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au cucerit trei medalii - una de aur si doua de argint, toate la feminin -, la finala circuitului mondial de lupte pe plaja World Series, competitie desfasurata pe plaja Modern din Constanta. La categoria +70 kg, Catalina Axente a intrat in posesia titlului mondial, dupa ce a invins-o…

- Selectionata feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Turcia cu scorul de 3-1 (25-27, 25-20, 25-15, 25-11), joi, la Skopje, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European U19. Romania s-a inclinat in fata Turciei dupa o ora si 38 de minute, desi echipa antrenata de Macarie a inceput…

- Selectionata Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-19 din Macedonia de Nord, 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) cu Elvetia, luni, la Skopje. Tricolorele, care veneau dupa esecuri cu Croatia (0-3) si Serbia (0-3), au obtinut victoria intr-o ora si…

- Ioana Miu și Alexia Bradațan au doar 17 ani, dar deja fac legea la Campionatele Balcanice. Ele sunt considerate perechea de aur a voleiului de plaja romanesc In voleiul de plaja romanesc s-a nascut o noua pereche de aur. Deși au doar 17 ani, Ioana Miu și Alexia Bradațan au caștigat anul acesta trei…

- Campioanele Naționale feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale sunt organizate de Federația Romana de Volei la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada…

- Naționalele feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale vor avea loc, la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada 10-14 august. Intrarea este libera.…

- O noua competitie de oina pe plaja se va desfasura pe litoral, dupa Campionatul National rezervat seniorilor, de la Eforie Nord, intrecere incheiata cu succesul formatiei CSM Oltenita.Astfel, in aceeasi statiune, se va derula, in intervalul 2 4 august, Campionatul National pentru categoriile de varsta…

- Federația Internaționala de Fotbal pe Plaja (BSWW) a confirmat oficial ca Republica Moldova va fi gazda Campionatului European - Euro Beach Soccer League, Divizia B. Organizarea acestei competiții majore internaționale la fotbal pe plaja a fost incredințata pentru al doilea an consecutiv Federației…