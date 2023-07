Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…

- Duminica, 23 iulie, incepand cu ora 16.00, la Colegiul de Arte din Baia Mare are loc concertul de muzica klezmer susținut de Zoe Aqua și trupa. ”Zoe Aqua, bursiera Fulbright in Romania, vine alaturi de trupa ei, in 23 iulie 2023, sa susțina un concert de muzica klezmer in sala de spectacole de la Colegiul…

- Nou caz șocant in spitalele din Romania! Eleva operata de apendicita, deși avea o tumoare la colon. Adolescenta, la un pas de moarteO tanara in varsta de 17 ani din comuna vasluiana Banca a fost diagnosticata greșit de medicii din Barlad, iar dupa trei saptamani a fost operata de apendicita. Medicii…

- Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu a lansat pe piața din Romania primul album de muzica fado. Poezie cantata care iși trage seva din sufletul Portugaliei, muzica fado se face, astfel, auzita in Romania, prin intermediul albumului ”O meu fado”, lansat oficial de Ioana Dichiseanu.

- Burgerii din soia și insecte s-ar afla deja pe rafturile din magazine, iar pe platformele de socializare circula deja clipuri cu produsul. Un pachet cu doua porții costa 2,99 de euro. Pe langa faina de soia texturata, aceștia conțin „larve uscate de viermi de faina”. Produsele sunt etichetate ca „burgeri…

- O celebra cantareața de muzica populara din Romania parea ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul, care ii este și partener de scena. Vestea divorțului, dupa aproape doua decenii petrecute impreuna, a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Alexia, adolescenta care a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost implicata intr-un grav accident rutier, face progrese. De curand, fata a urcat pe scena, pentru prima data de cand a fost la un pas de tragedie. Alexia a surprins pe toata lumea, la un festival din Botoșani.

- Alexia a trecut prin ce mai ingrozitor moment al vieții sale, atunci cand a ramas fara brațe in urma unui accident rutier. Tanara de 15 ani a fost operata de un medic, pentru care a facut acum un gest emoționant, cu care a suprins pe toata lumea.