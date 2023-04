Stiri pe aceeasi tema

- Girondins de Bordeaux a reușit sa o invinga pe Guingamp, scor 1-0, in cadrul unei partide desfașurate in etapa cu numarul 29 din Ligue 2. Alexi Pitu (20 de ani) a fost titular pentru prima data in formația girondinilor de cand a fost transferat in schimbul a doua milioane de euro de la Farul Constanța.…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul vicecampioanei Scoției, Rangers, a fost rezerva neutilizata in meciul caștigat de gruparea de pe Ibrox Park, scor 4-2, pe terenul celor de la Motherwell, in runda cu numarul 29 din campionatul scoțian. Pe de alta parte, Alexi Pitu (20 de ani) a jucat 24 de minute…

- Ionel Ganea (49 de ani), fost mare atacant al echipei naționale, nu este impresionat de transferul lui Alexi Pitu (20 de ani) la Girondins de Bordeaux, ocupanta locului secund in Ligue 2, al doilea eșalon al fotbalului din Franța. „Ganezu” considera ca Farul Constanța putea obține mai mulți bani pe…

- Viorel Moldovan (50 de ani), fost mare internațional, il avertizeaza pe Alexi Pitu (20 de ani), jucator transferat de la Farul la Girondins de Bordeaux, ocupanta poziției secunde in Ligue 2, al doilea eșalon al fotbalului francez. Campion cu Nantes in Ligue 1, in sezonul 2000-2001, Viorel Moldovan…

- Transferul lui Alexi Pitu (20 e ani) de la Farul la Bordeaux, locul doi in Ligue 2, nu este privit cu ochi buni de Bogdan Cosmescu, comentator Orange Sport. Mijlocașul ofensiv crescut de Farul a plecat in Franța pentru a efectua vizita medicala și a semna cu Girondins de Bordeaux, insa Bogdan Cosmescu…

- Alexi Pitu (20 de ani), fotbalistul celor de la Farul Constanța, a plecat in aceasta dimineața in Franța, alaturi de Zoltan Iașko, directorul sportiv al dobrogenilor. Jucatorul va efectua vizita medicala și, daca nu va fi gasita vreo problema, va semna cu Girondins de Bordeaux, locul secund in clasamentul…

- Poliția animalelor din cadrul IPJ Cluj a verificat in aprilie - mai 2022 locația de pe strada Padurii, din comuna Baciu, unde 70 de caini erau puși sa se bata regulat, dar nu au observat nimic suspect.Pana la urma a fost nevoie ca serviciile secrete americane si Europol sa ceara o descindere, in iunie…

- Un barbat din Hunedoara a fost dat in urmarire naționala dupa ce a snopit in bataie o femeie și pe partenerul ei, in scara unui bloc de locuințe din municipiul Deva. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt dure și pot avea impact emoțional. Pe imagini se poate observa cum cele doua victime,…