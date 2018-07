Stiri pe aceeasi tema

- In partida castigata cu 2 0 in deplasare contra formatiei Racing FC Union Luxemburg, in prima mansa din turul 1 preliminar al Europa League, FC Viitorul, fosta campioana a Romaniei, a inregistrat noi borne importante. La doar 16 ani si o luna, constanteanul Alexi Pitu a devenit cel mai tanar jucator…

- FC Viitorul a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al Europa League, castigand cu 2 0 meciul din deplasare cu echipa luxemburgheza Racing FC Union, contand pentru prima mansa a turului intai preliminar al intrecerii. Golurile oaspetilor au fost marcate de Dragus 23, cu o executie acrobatica de la…

- Participarea romaneasca in editia 2018/19 a cupelor europene este deschisa de Viitorul, in primul tur preliminar al Europa League, astazi, de la ora 21:00, in Luxembourg. Racing FC Union Luxembourg este o echipa relativ noua, fiind fondata la 12 mai 2005.

- Astazi, de la ora 21.00 (ora Romaniei), FC Viitorul intalneste, in deplasare, pe Racing FC Union (Luxemburg), intr-o partida contand pentru prima manșa a turului 1 al Europa League. Constanțenii au efectuat, marti, un ultim antrenament la București, iar ieri dimineața, au plecat spre Luxemburg. Partida,…

- Fosta campioana a Romaniei, FC Viitorul, sustine joi, 12 iulie a.c., primul meci oficial din sezonul 2018 2019, partida din prima mansa a turului intai preliminar din Europa League, in deplasare cu formatia luxemburgheza Racing FC Union. Vineri, 6 iulie, FC Viitorul a revenit din cantonamentul din Polonia…

- Campioana a Romaniei in sezonul 2017 2018, FC Viitorul a reusit o noua performanta deosebita in Liga 1, calificandu se pentru al treilea an consecutiv in cupele europene.Cu toate ca a fost invinsa in ultima etapa din play off, la Cluj, 0 1 cu CFR noua campioana a Ligii 1 , echipa constanteana a incheiat…

- Poli Iași primește vizita Universitații Craiova in ultimul meci din play-off, de la ora 20:45. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 3, Telekom Sport 3 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Moldovenii nu mai lupta decat pentru glorie in aceasta seara, insa pentru olteni e un meci de totul…

- Viitorul și Astra joaca in primul meci al etapei a 8-a din play-off, de la ora 20:45. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT cu video pe GSP.ro. Urmarește partida liveTEXT AICI! Cele doua formații sunt in lupta directa pentru locul 4, care duce in cupele europene. ...