Presedintele PNL Iasi a fost informat oficial, ieri, ca este cercetat de procurorii anticoruptie sub suspiciunea de luare de mita si instigare la delapidare. „Voi veni de cate ori voi fi chemat la audieri. Am luat la cunostinta faptele de care sunt acuzat. Acum am luat act de solicitarea domnului procuror. Pot spune din capul locului ca doresc solutionarea cat mai rapida a acestui caz, pentru ca sunt nevinovat", a declarat Costel Alexe la iesirea din sediul DNA Bucuresti. (...)