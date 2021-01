Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a lansat duminica un apel la eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii dupa arestarea lui la sosirea la Moscova si a indemnat Uniunea Europeana sa raspunda urgent, transmite Reuters. "Detentia lui Navalnii este o alta incercare de a intimida opozitia…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, transmite Reuters. Foto: (c) Polina Ivanova/REUTERS Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…

- Rusia a anuntat ca a suplimentat duminica trupele de politie militara in zona din nordul Siriei unde luptatori sprijiniti de Turcia s-au ciocnit cu forte kurde in apropierea unei autostrazi strategice patrulate de militari rusi si turci, transmite luni Reuters, potrivit AGERPRES. Suplimentarea…

- Liubov Sobol, o apropiata a disidentului rus Alexei Navalnii a fost eliberata din custodia politiei, la Moscova, dupa mai mult de 48 de ore de detentie, informeaza dpa. Liubov Sobol a postat duminica seara pe Twitter o inregistrare video in care apare pe o strada din capitala Rusiei. "Sunt complet nevinovata",…