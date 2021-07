Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, opozantul rus aflat in inchisoare, a lansat un nou apel catre susținatorii sai pentru a-i mobiliza inaintea alegerilor parlamentare. El le cere acestora sa le dea ”o mama de bataie” autoritaților și Kremlinului, relateaza Hotnews, care citeaza The Moscow Times. Comentand decizia autoritaților…

- ”Jandarmul” rus al Internetului Roskomnadzor a blocat 49 de site-uri care au legaturi cu opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, a anuntat luni Leonid Volkov, un apropiat al opozantului rus, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”In virtutea deciziei Parchetului General, 49 de site-uri au fost blocate…

- In baza unei decizii a Parchetului general, «jandarmul» internetului rus, Roskomnadzor, a blocat concomitent 49 situri web avand legaturi cu opozantul cel mai vehement al Kremlinului și al lui Vladimir Putin personal, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare pentru doi ani și jumatate in urma…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri cu legaturi cu opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, a afirmat luni Leonid Volkov, unul dintre aliatii sai cei mai apropiati, citat de AFP si Reuters. "Potrivit unei decizii a Parchetului general, 49 de site-uri au fost blocate",…

- Pentru ca alegerile pentru Duma de Stat (Camera inferioara a Parlamentului Rusiei, n.r.) sa se bucure de increderea cetațenilor, ele trebuie sa fie cinstite și in conformitate cu legea, a declarat Vladimir Putin la Congresul Paridului ”Rusia Unita”, formațiunea de guvernamant, relateaza ”Rossiiskaia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat ieri legea care interzice colaboratorilor organizatiilor calificate drept „extremiste” sa participe la alegeri, o masura denuntata de opozitie care o vede ca pe un mijloc de a o neutraliza inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit Agentiei France…

- Serviciul rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring, a transmis, vineri, ca a actualizat lista de organizatii si de persoane ”participante la activitati extremiste sau teroriste”, printre care apar de acum si birourile regionale ale organizatiei lui Aleksei Navalnii.Pe lista se afla nume de organizatii…