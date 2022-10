Stiri pe aceeasi tema

La data de 26 septembrie 2022, așa-numita "judecatorie a orașului Tiraspol" l-a condamnat pe Victor Pleșcanov la trei ani și doua luni privațiune de libertate pentru „incitare la extremism".

"Era santajului nuclear trebuie sa ia sfarsit", a pledat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, solicitand "eliminarea" tuturor armelor nucleare dupa amenintarile Rusiei privind posibila lor utilizare in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

In ciuda caștigurilor surprinzatoare ale forțelor ucrainene in razboiul impotriva Rusiei, administrația Biden anticipeaza luni de lupte intense in Ucraina, cu victorii și pierderi pentru fiecare tabara, stimuland planurile SUA pentru o campanie pe termen nelimitat, fara perspectiva unui final negociat,

Disidentul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din nou intr-o celula de izolare in colonia penitenciara in care este inchis, a anuntat el pe Twitter, adaugand ca acuza Moscova pentru aceasta decizie, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Ucraina a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei si a subliniat consecintele catastrofei de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente in apropiere, potrivit Reuters.

Autoritațile iraniene ar fi trimis Rusiei primul lot de drone in schimbul avioanelor de vanatoare Su-35, informeaza Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW) intr-un raport recent.

Avtovaz, cel mai mare producator auto din Rusia, a anuntat ca pregateste lansarea unei editii limitate a modelului Lada Largus, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei au dus la oprirea productiei, transmite Reuters.