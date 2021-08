Cel mai mare critic al regimului Putin, Alexei Navalnii, a dezvaluit care sunt conditiile sale de incarcerare. Le-a calificat drept violenta psihologica demna de un lagar de munca chinez. Dezvaluirile au fost facute in cadrul unui interviu publicat miercuri in New York Times. Navalnii a declarat ca zilele de munca grea in gulagurile sovietice au […] The post Alexei Navalnii denunța condițiile din inchisoare: „Violența psihologica pentru spalarea creierului” first appeared on Ziarul National .