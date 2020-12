Stiri pe aceeasi tema

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi, in conferinta sa anuala de presa, alegatiile privind o implicare a statului rus in otravirea disidentului Aleksei Navalnai, sustinand ca afirmatiile in acest sens au fost exacerbate de presa de scandal, relateaza dpa si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant Dmitri Peskov, a respins joi acuzatiile 'fara fundament si inacceptabile' ale lui Aleksei Navalnii, potrivit caruia presedintele rus Vladimir Putin s-ar afla 'in spatele' otravirii sale, adaugand ca serviciile secrete occidentale, in special CIA, 'lucreaza'…

- Președintele camerei inferioare a Parlamentului Rus, Duma, l-a acuzat joi pe opozantul Alexei Navalnîi ca lucreaza pentru serviciile secrete occidentale și a susținut ca de fapt Vladimir Putin i-a "salvat viața", scrie AFP."Navalnîi nu are nicio rușine, este un scelerat.…

- Fostul cancelar federal german Gerhard Schroeder a respins apelurile de a suspenda proiectul de gazoduct Nord Stream 2 ca raspuns la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii, informeaza miercuri dpa. "Una nu are nicio legatura cu alta", a spus Schroeder in cel mai recent interviu al sau inregistrat,…

