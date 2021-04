Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnîi spune ca va ieși din greva foamei treptat, medicii avertizând ca va avea nevoie de 24 de zile pentru a reveni la normal, iar aceasta perioada va fi dificila. El a mai spus ca a început sa nu-și mai simta brațele și picioarele, precizând ca își…

- Medicii apropiați opozantului rus Alexei Navalnîi, inclusiv medicul sau personal, l-au îndemnat joi sa puna capat grevei foamei „imediat”, spunând ca se tem de moartea sa sau de „daune considerabile” asupra sanatații sale daca continua, potrivit AFP.„În…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a relatat ca gardienii coloniei penale în care este încarcerat încearca sa-l tenteze sa renunțe la greva foamei prin prajirea de pui în fața sa, relateaza Insider.Navalnîi a descris situația într-o postare pe Instagram…

- Unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui Vladimir Putin, opozantul Aleksei Navalnii (44 de ani) a inceput miercurea trecuta o greva a foamei pentru a incerca sa forteze conducerea centrului de detentie IK-2, unde este inchis, sa ii acorde asistenta medicala adecvata pentru durerile acute…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care a intrat saptamana trecuta in greva foamei, pentru a denunta conditiile de detentie, a anuntat luni ca va continua protestul, in pofida faptului ca are febra si o tuse puternica, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a slabit 8 kilograme de cand a fost inchis in colonia penitenciara, la inceputul lui martie, și pana sa anunțe ca intra in greva foamei, la sfarșitul lui martie, au anuntat joi colaboratorii sai, care se tem pentru sanatatea sa, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel mai inverșunat critic al liderului de la Kremlin, aflat intr-o colonie penitenciara de sinistra reputație, a anunțat ca intra in greva foamei pentru a protesta astfel impotriva lipsei accesului la asistența medicala și a „torturii” la care este supus prin privare de somn. Alexei Navalnii, neobosit…