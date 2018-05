Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi colaboratori ai principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, care ispaseste in prezent o pedeapsa de 30 de zile de detentie, au fost arestati in ultimele trei zile, iar unii au fost condamnati pentru organizarea de manifestatii anti-Putin, in mai, informeaza joi AFP. Avocatul lui…

- Purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii a fost condamnata miercuri de un tribunal din Moscova la 25 de zile de inchisoare pentru rolul sau in organizarea de proteste la nivel national impotriva presedintelui Vladimir Putin la inceputul acestei luni, relateaza Reuters. …

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost condamnat marti la 30 de zile de inchisoare pentru organizarea protestelor fata de politicile presedintelui Vladimir Putin pe 5 mai, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca a fost eliberat, dupa ce a fost retinut sambata la Moscova in timpul unui protest impotriva presedintelui Vladimir Putin, relateaza dpa. Navalnii a transmis duminica pe Twitter ca a fost eliberat la scurt timp dupa miezul noptii si ca a fost acuzat de organizarea…

- Peste 1.000 de persoane au fost arestate sambata in intreaga Rusie in timpul unor manifestatii de protest impotriva presedintelui Vladimir Putin, organizate la apelul opozantului Aleksei Navalnii, a anuntat o organ...

