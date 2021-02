Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- O instanța judecatoreasca din Rusia urmeaza sa decida in cursul zilei de marți daca opozantul Alexei Navalnii va fi incarcerat pentru trei ani și jumatate, intr-un caz care a starnit proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni occidentale pentru Moscova, transmite Reuters.

- O instanța din Rusia a decis joi ca opozantul Alexei Navalnîi sa fie meținut în închisoare și a respins apelul facut de cunoscutul critic al Kremlinului la adresa reținerii sale, transmite Reuters. Navalnîi a fost arestat pentru 30 de zile pe 18 ianuarie pentru ca ar…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anuntat joi ca intentioneaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia - lucru pe care acesta a anuntat ca intentioneaza sa-l faca duminica - si pe care-l acuza de incalcarea conditiilor unei pedepse la inchisoare cu…

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.