- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza agentiile de presa internaionale. Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urma sa ajunga pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar a fost redirectionat…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…