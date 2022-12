Alexei Maslov, fost comandant-șef al forțelor terestre ale Rusiei, a murit subit Alexei Maslov, fostul comandant-șef al fortelor terestre ale Rusiei a murit subit, anunta Sky News. Generalul Alexei Maslov, care a ocupat si functia de reprezentant militar principal al Rusiei la NATO, a decedat in ziua de Craciun, la varsta de 69 de ani. Compania de constructii de masini Uralvagonzavod, unde a lucrat dupa cariera sa militara, a anuntat decesul, potrivit alephnews.ro . Maslov s-a retras din serviciul militar in 2011. Moscova se pregatește sa-l „mature” pe Putin pentru razboiul din Ucraina care pare „pierdut” Inaltii oficiali de securitate ai lui Vladimir Putin cred ca razboiul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a promis miercuri (21 decembrie) ca Rusia iși va indeplini toate obiectivele campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce i-a numit „eroi” pe soldații ruși și pe șefii apararii, intr-un discurs rostit la Moscova. Vorbind la o reuniune de sfarșit de an a șefilor apararii…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Charles Michel a facut marți (15 noiembrie) apel pentru a „convinge toți partenerii din Grupul celor 20 (G20) sa exercite mai multa presiune asupra Rusiei” in legatura cu invazia acesteia in Ucraina și a criticat Moscova pentru ca a declanșat o criza energetica și alimentara mondiala printr-un razboi…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi, 27 octombrie, ca Occidentul joaca un joc „periculos, sangeros și… murdar” in privința Ucrainei, dar ca SUA și aliații sai vor trebui, in cele din urma sa discute cu Rusia. „Sunt convins ca noile centre ale ordinii mondiale multipolare și Occidentul vor…

- Locuitorii din Kiev au laudat vineri (30 septembrie) anunțul președintelui Volodymyr Zelenskiy privind o candidatura surpriza pentru aderarea rapida la alianța militara NATO. „Așteptam asta de mult timp”, a declarat Larysa, in varsta de 50 de ani, rezidenta a Kievului. Zelenski a semnat actele de cerere…

- Kievul a cerut vineri in mod oficial o „aderare accelerata” pentru a adera la NATO, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, ca raspuns la anexarea oficiala de catre Moscova a patru regiuni din Ucraina. „Avem incredere unii in alții, ne ajutam reciproc și ne protejam reciproc. Asta inseamna…