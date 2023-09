Stiri pe aceeasi tema

- Deși conduce Rusia de aproape un sfert de veac, Putin nu a invațat nimic și nu s-a transformat in om de stat. Ramane același caine de paza al KGB-ului. La inceputul anilor '60 scriitorul Georgi Vladimov a scris „Credinciosul Ruslan”, un roman despre un ciobanesc german dresat sa pazeasca deținuți…

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a anunțat luni ca Moscova ca a atacat o nava civila tip cargo intr-un port din Marea Neagra la 24 august, in cadrul unui bombardament cu rachete care nu a fost confirmat inainte.

- 'Se rup' de cu totul de Putin: Statele baltice se vor deconecta in 2025 de la reteaua electrica ruseascaOperatorii sistemelor de electricitate ale celor trei state baltice (Lituania, Letonia si Estonia) au convenit deconectarea retelelor lor electrice de Rusia si Belarus si sincronizarea acestora…

- Razboi in 'aer' - Dupa ce Putin a trimis bombardierele, Ucraina anunța cate rachete de croaziera a interceptatFortele aeriene ucrainene au anuntat miercuri ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii de catre Moscova,…

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, transmit agentiile AFP si Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Avertizare de calatorie: Dupa Grecia, inca una dintre destinațiile favorite ale romanilor se afla sub COD ROȘU…

- Dupa ce Moscova a lansat „operațiunea militara speciala” in Ucraina, doi foști militari au decis sa plece in Ucraina pentru a lupta impotriva forțelor invadatoare, relateaza The Daily Beast.

- Deși media din Rusia ignora, in general, știrile incomode și adevarul, in timpul rebeliunii Wagner de sambata, televiziunea rusa a transmis unele informații despre ce se intampla pe teritoriul țarii, dar incercand, totuși, sa minimalizeze situația reala și felul in care parea ca haosul crește in Rusia…

- Purtatoare de cuvan a la MAE de la Moscova a luat poziție dupa insurecția trupelor de mercenari Wagner, conduse de Evgheni Prigojin.Avem un singur comandant-șef. Nu doi, nu trei. Unul singur. Și a cerut ca toata lumea sa se uneasca. CITESTE SI Liderul Grupului Wagner amenința Kremlinul: Prigojin…