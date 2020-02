Ministrul Mediului, Costel Alexe, sustine ca votul negativ primit luni in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului ii da incredere ca este pe drumul cel bun, deoarece este raspunsul "fricii" parlamentarilor PSD, in conditiile in care "baietii destepti" cu interese in zona ministerului se simt incoltiti. "Votul negativ primit in cadrul audierilor din comisia de mediu imi da incredere ca sunt pe drumul cel bun! Am reusit, in doar 3 luni la conducerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, sa scot la lumina mare parte din activitatea acestei institutii, sa operationalizez si sa deblochez…