- Judetul Brasov este pe locul trei in tara in ce priveste suprafata padurilor virgine si cvasivirgine, cu o suprafata de 4254 de hectare, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Costel Alexe, aflat intr-o vizita oficiala in judet. Ministrul Mediului a mentionat ca, saptamana trecuta, a fost semnat…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, miercuri, in cadrul unei vizite in Brașov, ca a fost semnat contractul pentru realizarea studiului care va sta la baza includerii in catalogul padurilor virgine și...

- Padurile virgine din județul Hunedoara situeaza județul pe locul trei intr-un top național. Aproximativ 5000 de hectare de paduri virgine sunt in județul Hunedoara, in timp ce in Gorj sunt peste 9000 de hectare de astfel de paduri, iar in județul Caraș-Severin aproape 6000 de hectare. In acest context,…

- Romania va avea inca 40.000 de noi hectare de paduri virgine si cvasi-virgine, in afara celor peste 33.000 hectare existente in prezent, dupa ce ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a semnat marti contractele de realizare a studiilor prin care suprafata padurilor virgine si cvasi-virgine…

- Parlamentul a aprobat recent legea compostului, astfel ca toate unitatile teritorial administrative ale Romaniei sunt obligate sa organizeze colectarea separata a fractiei biodegradabile de la fiecare familie din Romania, a afirmat marti ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, relateaza…

- Parcul Național Retezat ofera priveliști spectaculoase. Ministrul Mediului, Costel Alexe, promoveaza frumusețile zonei. Frumusețea padurilor din Parcul Național Retezat National Park și Taul Dintre Brazi au fost surpinse de rangerii Parcului Național Retezat.Parcul Național Retezat National…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine miercuri o conferinta de presa in care va anunta data de start a programului Casa Eficienta Energetic pentru populatie. De asemenea, Alexe va oferi detalii despre lansarea in consultare publica a ghidului pentru programul Casa Eficienta…

- Taierile la ras din padurile Romaniei vor fi interzise pe circa un milion de hectare, suprafata insumata a parcurilor nationale si naturale si a rezervatiilor naturale, daca noul Cod Silvic va fi aprobat in forma sustinuta de minister, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…