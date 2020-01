Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, domnul Costel Alexe intervine in favoarea cetațenilor din zonele limitrofe afectați de poluare.Comisia Europeana s-a sesizat asupra pericolului pentru mediului inconjurator și sanatatea populației generat de existența gropii de gunoi de la Glina, groapa de gunoi administrata de firma…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este si cel mai…

- Ministrul Mediului a fost invitat luni seara in studioul Digi24 si a detaliat planurile pe care Ministerul si Administratia Mediului le au pentru programul Rabla, fara sa precizeze o data exacta la care acesta va incepe in acest an. "In luna martie, a ramas sa stabilim cu colegii din minister…

- Programul „Rabla” incepe in martie iar voucherele pentru mașinile electrice vor creste cu 20%. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat luni ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. Pentru „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul…

- Ministrulmediului confirma depașirile alarmante ale cotelor de poluare inBucurești. Responsabilitatea aparține autoritaților locale carenu au implementat masuri concrete pana acum, susține CostelAlexe. In replica, primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține caa inceput combaterea poluarii inca din anul…

- Prin fonduri europene, in marile orase din Romania si municipiul Bucuresti, vor fi achizitionate mai multe statii de masurare a calitatii aerului. La Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus ca situatia cea mai deficitara este in Bucuresti, Brasov si Iasi. Referindu-se punctual, la situatia existenta…