ONG-urile de mediu si asociatiile de profil care au specialisti vor avea dreptul legal, ca parteneri ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), sa intre in fondul forestier national, sa constate si apoi sa avertizeze asupra neregulilor, a declarat, joi, ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, intr-o conferinta de presa. "De cele mai multe ori, aceste organizatii nonguvernamentale sau asociatii de profil aveau restrictionat dreptul de a intra in fondul forestier, fie de administratori de paduri sau de alte institutii ale statului. In momentul de fata, o sa consfintim…