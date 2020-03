Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a afirmat sambata ca toate masurile asumate de catre Primaria Generala a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti "sunt zero sau aproape de zero" si aceasta si primariile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de…

- Un numar de 53 de milioane de puieti vor fi plantati anul acesta pe teritoriul tarii, iar 2.500 de paduri vor fi plantate de la zero, a declarat vineri ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, potrivit Agerpres. "In acest an, 53 milioane de puieti vor ajunge in 13.000 de…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a facut o solicitare in acest sens catre Garda de Mediu dupa scandalul provocat de poluarea excesiva din Capitala, din cursul nopții de duminica spre luni, informeaza Mediafax .Garda de Mediu Bucuresti, institutia care are in atribuțiile…

- Nemulțumit de eficiența Garzii de Mediu București in cont4xtul problemelor de mediu, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a solicitat miercuri schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti. Aceasta vine la doua zile dupa ce a solicitat si demisia conducerii Agentiei pentru…

- "Cresterea nivelului de poluanti poate produce acutizari ale bolilor cronice pulmonare si reactii alergice, mai ales la persoanele atopice, daca vorbim de efecte imediate. Efectele pe termen lung ale poluarii asupra aparatului respirator produc cresterea declinului functiei pulmonare, nevoia de servicii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va sustine luni dimineata, incepand cu ora 10:30, declaratii de presa, pe tema poluarii aerului in municipiul Bucuresti, informeaza Agerpres. Ministrul de resort a convocat, in aceasta dimineata, conducerile Garzii Nationale de Mediu (GNM) si…

- Datele din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului ar putea fi coroborate cu informatiile oferite de retelele independente, dar trebuie sa vedem cum putem sa armonizam aceste caracteristici cu solicitarile Comisiei Europene in privinta standardizarii si amplasarii acestor puncte, a anuntat,…

- UPDATE – La Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor au avut loc, astazi, consultari intre conducerea acestui minister si reprezentantii principalelor trei municipalitati din Romania care au probleme majore in ceea ce priveste calitatea aerului, Bucuresti, Brasov si Iasi. Ministrul de resort, Costel…