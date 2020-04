Alexe, dupa decizia CJUE: O tara intreaga este condamnata din cauza unor administratii iresponsabile

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, condamnata la CJUE pentru poluarea cu PM10 din Bucuresti Ministrul mediului, Costel Alexe. Foto: Ministerul mediului Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anunțat astazi ca România a fost condamnata la Curtea Europeana de Justitie pentru poluarea cu PM 10 din Municipiul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat vineri Romania pentru ca nu a luat masuri pentru a combate poluarea din Bucuresti, potrivit unui document al instantei. Ministrul Mediului da vina pe Primaria Capitalei care nu ar fi facul mare lucru pentru diminuarea poluarii cu pulberi.

- Dupa ce Romania a fost condamnata de Curtea Europeana de Justiție pentru poluarea din București, ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca vina apartine "administratiei locale iresponsabile", facand trimitere la primarul Gabriela Firea."Avem o veste proasta. Astazi, inevitabilul anuntat de mine…

- Primaria Capitalei a fost instiintata vineri, 27 martie, ca este executata silit si are de platit suma de aprox 3,7 milioane de euro si 500.000 de lei, sume catre trebuie achitate in baza unei hotarari a instantei referitoare la o expropriere din anul 2010. Primarul General, Gabriela Firea: "Solicit…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) solicita Ministerului Mediului sa comunice rezultatul verificarilor privind sursele de poluare din noaptea de duminica spre luni."Avand in vedere ca in noaptea de duminica spre luni in Capitala s-au inregistrat valori ridicate de poluare care au fost generate de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca Bucureștiul este primul oraș din Romania care are autobuze hibrid. Edilul a adaugat ca Primaria Capitalei a achiziționat 130 de autobuze fibrid.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat astazi, incepand cu ora 13.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere aparitia primului caz de coronavirus in Romania.La sedinta vor participa: conducerea ASSMB, managerii si directorii medicali ai celor 19 spitale aflate…

- Romania a fost condamnata de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru ca autoritațile nu au raspuns sesizarii unei femei care s-a plans de violența in familie și de cyber-violența din partea fostului soț, susține Asociația VeDem Just.Citește și: BOMBA Rareș Bogdan iși anunța CANDIDATURA…