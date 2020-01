Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a trimis luni Corpul de Control la Colegiul B.P Hasdeu din Buzau, dupa ce mama unui elev a reclamat faptul ca fiul sau a primit nejustificat nota 2 la purtare. Se intreprind cercetari in cazul elevului Andrei Alexandru Voicu, care in baza unei decizii a consiliului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca a pregatit plangerea impotriva ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru ca a indus panica in randul populatiei prin afirmatia ca in Bucuresti ''se respira otrava''.

- Gabriela Firea ii face plangere ministrului Mediului pentru declarațiile referitoare la poluarea din Capitala. Primarul Capitalei il acuza pe Costel Alexe ca a bagat frica-n populație. Ba mai mult, il banuiește de un interes politic.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca a pregatit o plangere la adresa ministrului PNL al Mediului dupa ce acesta a afirmat ca bucureștenii inhaleaza „otrava” atunci cand respira.„Am pregatit plangerea penntru ca a indus panica in randul populatiei, a reluat in aparitiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a raspuns, la Antena3, ministrului Mediului, asigurandu-l ca Bucureștiul, ca administrație, a adoptat toate masurile necesare pentru a diminua poluarea. „Eu...

- ​Claudia Florina Prisecaru, fosta colaboratoare a Securitații în perioada comunista (conform unei decizii a Curții de apel București, care nu e definitiva), se va duce pe un post de director la Curtea de Conturi. Informația a fost confirmata, pentru HotNews.ro, și de ministrul Finanțelor, Florin…

- Președintele PER, Danuț Pop, a redactat o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului Ludovic Orban in care solicita schimbari legislative in legatura cu taierile padurilor din Romania este evidenta si indiscutabila.''Domnule Prim-Ministru, Necesitatea unei schimbari legislative in…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila sunt pe teren si verifica intreg parcursul pe care l-a avut pacienta de la externarea din spital si pana la deces, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gabriel Ciochina, in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna…