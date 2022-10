Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu un concurent special, in varsta de doar 13 ani. Matteo Afloarei este roman, dar vine din Italia și i-a emoționat pe jurați cu povestea sa, dar le-a adus și o scrisoare de-a dreptul speciala. Concurentul a fost insoțit in concurs de mama lui, care…

- In ediția din aceasta seara, Trufaș Gheorghe Silviu, in varsta de 36 de ani, a șocat pe toata lumea, dupa ce e concurentul a dezvaluit ca obișnuiește sa manance alimente expirate. Concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pregatit sa obțina cele trei cuțite din partea juriului.

- Trufaș Gheorghe Silviu este șoferul care i-a lasat masca pe jurați cu marturisirile sale in ediția 11 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 26 septembrie 2022. Concurentul le-a facut cele mai neașteptate dezvaluiri despre alimentele cu care obișnuiește sa gateasca.

- Andrei Leon are 22 de ani, este din Ploiești și a a venit la Chefi la cuțite plin de emoții. Concurentul a reușit sa ii surprinda din plin pe jurați cu dezvaluirile sale dureroase. La final, concurentul a primit verdictul.

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- Gabriel Dragușanu, concurentul cu o poveste de viața speciala, i-a cucerit pe cei trei chefi cu preparatul sau reinventat in ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi care este motivul pentru care jurații show-ului culinar au ramas fara cuvinte in timpul jurizarii…

- Marco Krikorian a povestit in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, ca a ramas surprins placut de peisajele spectaculoase ale Romaniei, dar și de mancarea savuroasa de aici. Hai sa vezi ce preparat le-a pus in farfurie celor trei chefi.

- A murit un fost concurent "Chefi la Cuțite". Este vorba despre Gheorghe Vatafu, care a lucrat pentru soții Ceaușescu, dar și pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Era unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania.