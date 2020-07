Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca intentioneaza ca miercuri, in sedinta de Guvern, sa propuna modificarea actualului cadru legal, astfel incat sa poata beneficia de somaj tehnic si unitatile inchise din cauza aparitiei unui focar de Covid-19. "Maine (miercuri, n.r.) in sedinta de Guvern voi propune completarea actualului cadru legal, astfel incat si unitatilor inchise pentru ca s-au identificat focare sa le acordam somaj tehnic. Cei care sunt bolnavi vor merge in tratament, iar cei care merg acasa vor putea beneficia (de somaj tehnic n.r), in masura in care…