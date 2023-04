Stiri pe aceeasi tema

- „Imi propun sa ajung pe litoral din nou, ca si anul trecut, imi propun sa ajung la Timisoara, e Capitala Culturala Europeana, daca e posibil sa mai ajung o data in Delta Dunarii, pentru ca am fost o sigura data cu familia. Vom vedea. Imi plac toate, doar timp sa fie si familia sa poata sa ma insoteasca”,…

- Fiindca minivacanța de 1 mai este foarte aproape, inspectorii ANPC au decis mearga in vizita prin stațiunile de pe litoralul romanesc. Aceștia au dorit sa verifice daca comercianții respecta legislația in vigoare atunci cand vine vorba de comercializarea produselor alimentare. Iata ce nereguli au gasit,…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- Dupa egalul cu FCSB, 1-1, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a comentat gestul facut in ultimele minute. In minutul 90+1, Billel Omrani a marcat pentru 2-1, dar golul sau a fost anulat de VAR. In acele momente, Dan Petrescu a fost surprins de Cristi Preda, fotoreporterul GSP, traind la intensitate…

- Tu știi care este cea mai frumoasa statiune de pe litoralul romanesc? Puțini conaționali aleg sa iși organizeze concediile in regiune. In schimb, strainii s-au declarat surprinși in cel mai placut mod posibil de splendoarea peisajelor de aici. Atmosfera este intotdeauna calduroasa, iar zona nu este…

- Litoralul romanesc se pregatește pentru minivacanța de Paște. Cateva zeci de hoteluri vor fi deschise pentru turiști, cu prețuri ce pornesc de la 62 lei pe noapte de persoana.Minivacanța de Paște da startul, in acest an, sezonului estival pe litoralul romanesc, in condițiile in care in stațiunile de…

- Jimmy Dub este unul dintre cei mai apreciați și iubiți cantareți din țara noastra. Cu toate ca are o viața destul de aglomerata cu muzica, artistul știe sa-și petreaca timpul liber in compania soției lui, Monica. Ei bine, cantarețul este foarte atent la partenera lui de viața și nu spunem doar noi asta,…

- MUZICA… Spectacolul „In memoriam Ion Chiriac” a luat forma unui adevarat maraton de muzica si marturii despre viata artistului. Timp de cinci ore, artisti din judet si din tara au adus la viata cantecele trubadurului vasluian. Pe scena au urcat, rand pe rand, Andrei Paunescu si Magda Puskas, fosti colegi…