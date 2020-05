Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumirile romanilor plecați la munca peste hotare sunt in atenția Ministrului Muncii si Protectiei Sociale de la București.  Violeta Alexandru s-a deplasat de la Berlin la Bonn pentru a discuta direct cu angajatii romani care s-au plans de conditiile de munca din Germania. “De la Berlin, dupa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…

- In baza cererii nr. 30293 din data de 16.04.2020 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Lucent Crew Management SRL. Sediul social este in municipiul…

- In total sunt 1.027.117 de contracte individuale de munca suspendate, dintre care: 327.181 – Industria prelucatoare 185.335 - Comert cu ridicata și cu amanuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 114.792 - Hoteluri și restaurante Citește și: Guvernul ia in calcul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Ministerul Muncii a venit, miercuri, cu noi date privind efectul crizei noului coronavirus pe piata muncii din Romania. Astfel, pana in data de 8 aprilie, 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate si 200.927 de contracte individuale de munca au fost incheiate. Situatia contractelor…

- Un numar de 994.407 contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie), pana in prezent. Cele mai multe, 302.288 erau din industria prelucratoare, scrie Agerpres. Un numar de 994.407 contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea…

- Procedura de acces la fondurile puse la dispozitie de stat pentru plata somajului tehnic au fost simplificate, iar plata se va realiza in maximum 15 zile de la depunerea documentelor la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, a anuntat ieri ministrul Muncii, Violeta Alexandru. „Am simplificat…