- Ministrul energiei, Virgil Popescu, spune ca nu trebuie sa ai neaparat cunoștințe de specialitate intr-un anumit domeniu pentru a fi un bun manager. El a comentat astfel propunerea ca Alexandru Stanescu, fratele lui Paul Stanescu, secretarul general al PSD, sa fie numit in conducerea Autoritații Naționale…

- Partidul Social Democrat il propune pe fostul parlamentar Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stanescu, in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energie. Intrebat, luni, ce il recomanda pentru aceasta funcție, președintele PSD Marcel Ciolacu…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat vineri ca in perioada ianuarie – octombrie 2021 a sancționat principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, aplicand amenzi contravenționale in valoare totala de 2.365.000 lei. ANRE afirma ca amenzile au fost aplicate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei a aprobat o majorare cu 86,58% a pretului gigacaloriei produse de Electrocentrale Bucuresti (Elcen), de la 176,55 lei la 329,41 lei, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, joi, AGERPRES. Acesta nu este pretul final platit de bucuresteni, ci…

- Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va trebui sa verifice în fiecare luna 7 milioane de facturi ale consumatorilor de electricitate si gaze naturale, dupa ce va produce efecte ordonanta Guvernului privind compensarea facturilor la energie, a declarat, marti,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va trebui sa verifice in fiecare luna 7 milioane de facturi ale consumatorilor de electricitate si gaze naturale, dupa ce va produce efecte ordonanta Guvernului privind compensarea facturilor la energie, a declarat, marti, vicepresedintele…

- Un proces model, ca la carte, ce va putea fi folosit ca precedent pe viitor de zecile de mii de oameni cu probleme similare, a pornit dintr-un mic sat dintr-o comuna de la marginea judetului. Satui de zecile de intreruperi zilnice ale curentului electric, uneori cu reclansari in cateva secunde, doi…

- ANPC a „curentat” cu amenzi de 74.000 lei furnizorul de energie electrica pentru facturile de „coșmar”. Cat timp nu au fost citite contoarele ANPC a „curentat” cu amenzi de 74.000 lei furnizorul de energie electrica pentru facturile de „coșmar”. Cat timp nu au fost citite contoarele Autoritatea Naționala…