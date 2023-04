Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat ca a discutat cu China si Emiratele Arabe Unite despre o mediere comuna in razboiul dintre Rusia si Ucraina, si a acuzat SUA si Europa ca prelungesc conflictul, informeaza duminica AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri, 24 martie, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, scrie AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante. Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Negocierile directe intre conducerea Moldovei și Transnistria nu pot inlocui formatul internațional „cinci plus doi” (Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina și observatori din SUA și UE). Despre acest lucru a declarat ambasadorul general al Ministerului de Externe al Rusiei, Vitali Tryapitsyn,…

- Presedintele chinez Xi Jinping, aflat marti, 21 martie, in a doua zi a vizitei sale oficiale la Moscova, a anunțat ca l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca o vizita in China in cursul acestui an, relateaza agenția rusa de presa TASS. Invitația a fost facuta luni, 20 martie, in timpul…

- Presedintele Vladimir Putin a laudat relatiile ruso-chineze, ajunse la apogeu, si a impartasit asteptarile ridicate pe care le are de la discutiile cu liderul Xi Jinping, in ajunul vizitei sale in Rusia. „Relatiile ruso-chineze au atins cel mai inalt punct din istoria lor si continua sa devina mai puternice”,…

- Romania incearca sa iși gaseasca rolul pe aceasta tabla uriașa de șah de pe care, de prea multe decenii, pare ca nici nu mai facem parte. Trompetele propagandei, din oricare parte vine ea, ne rasuna repetitiv in urechi și suntem orbiți cu tot felul de informații care vin și dintr-o tabara, dar și din…

- Guvernul SUA ar putea publica informații despre posibilul transfer de arme din China in Rusia pentru a-i sprijini acesteia din urma razboiul din Ucraina, a informat, joi, The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…