Stiri pe aceeasi tema

- Performanta extraordinara pentru Republica Moldova. Luptatorul de stil greco-roman Alexandru Solovei a devenit campion mondial. El a cucerit medalia de aur la competitia rezervata cadetilor, desfasurata in capitala Ungariei, Budapesta.

- Alexandru Solovei, sportiv care se antreneaza la Vila Heracle din comuna Ghiroda, a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Lupte pentru cadeti. In finala categoriei 71 de kilograme (stilul greco-romane) a competitiei ce s-a desfasurat la Budapesta, acesta l-a invins pe iranianul Alireza Morad…

- Se anunța o batalie dura pentru funcția de președinte al PNL Timiș. Deși se credea ca Alin Nica va fi singurul competitor, in cursa și-au anunțat intrarea inca trei candidați. The post Lupte crancene in PNL Timiș! Deși se credea ca Alin Nica va fi singurul competitor, in cursa și-au anunțat intrarea…

- Alexandrin Gutu a cucerit un nou titlu de campion european la lupte greco-romane! Sportivul care se pregateste la Vila Heracle din comuna Ghiroda s-a impus in limitele categoriei 77 de kilograme in cadrul intrecerii continentale a juniorilor... The post Un nou titlu de campion european pentru luptatorul…

- Sportivul care se pregateste la Vila Heracle din comuna Ghiroda s-a impus in limitele categoriei 77 de kilograme in cadrul intrecerii continentale a juniorilor ce s-a desfasurat la Dortmund, in Germania. Reprezentand Republica Moldova, Gutu (18 ani) l-a invins in finala cu scorul de 8-3 pe Giorgi Shpetishvili…

- A pornit pe acest drum al performantei acum 18 ani si inca nu vrea sa se abata, desi a trecut si prin momente grele. Alina Vuc merge sa reprezinte Romania la Tokyo, la lupte, categoria 50 de kilograme. A fost prima romanca de la lupte care s-a calificat la Jocurile Olimpice.

- Pe langa lucrarile la podețe și viitoare poduri sau pasaje de pe traseul variantei de ocolire Timișoara Sud, echipele antreprenorului Tirrena Scavi au lucrat, in ultima saptamana, la terasamente. The post Lucrari noi la Centura de Sud a Timișoarei, in zonele Chișoda, Utvin, Șag, Ghiroda și Moșnița.…

- Cinci luptatori de greco-romane care se antreneaza la Vila Heracle din comuna Ghiroda au participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul European rezervat categoriei de varsta U15. Iar unul dintre ei a urcat pe podium! Este vorba despre Maxim Sarmanov, component al lotului Republicii Moldova,…