Sibișan Alexandru Calin, judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național U21 Individual, desfașurat in perioada 15-17 octombrie la Poiana Brașov. Competiția s-a desfașurat in sistem piramidal. Sportivul CS Unirea Alba Iulia, care se pregatește in prezent la Centrul Olimpic de la Pitești, a caștigat doua meciuri și