In urma tragediei de la Timișoara s-au stins din viața Iulia și cei doi copii ai sai, o fetița in varsta de șase ani și un baiețel in varsta de trei ani. Aceștia nu au mai avut nicio șansa la viața. Astazi a fost priveghiul lor, așa ca rudele, parinții, dar și cei doi barbați din viața Iuliei au fost prezenți.