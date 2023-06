Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Laurențiu Giurca și soția sa Diana au murit in urma unui teribil accident rutier petrecut miercuri, 28 iunie, pe Autostrada București-Pitești. In mașina se mai afla copilul celor doi in varsta de cinci ani, care a scapat nevatamat.

- Grav accident de circulație produs pe A1 București – Pitești in aceasta dimineața. A fost solicitata intervenția SMURD. Un elicopter sosit la fața locului a aterizat direct pe autostrada. Citește și: Pitești. Un minor a cazut de la etaj. Transportat la spital Un barbat, in varsta de 58 de ani, a avut…

Tony de la Ploiesti, un cunoscut manelist, a murit, noaptea trecuta, la cateva ore dupa ce a fost implicat intr-un accident, iar politistii au fost nevoiti sa il imobilizeze pentru a-l linisti.

- Manelistul se afla, noaptea trecuta, la volanul unui autoturism, iar la un moment dat, pe strada Alexandru cel Bun, a intrat intr-o masina parcata.Nicio persoana nu a fost ranita in accident, insa martorii au sunat la numarul de urgenta 112 pentru ca soferul, un tanar de 31 de ani cunoscut ca Tony de…

- Nu de puține ori au fost cazurile de toxiinfecții alimentare, datorate unor greșeli impardonabile ale comercianților. Dar, cazul de fața nu are legatura cu vreun restaurant din Romania, ci cu inconștiența unora de a lasa la indemana anumite substanțe care ne pot pune viața in pericol. Așadar, vorbim…

- Un tanar de 22 ani, ranit intr-un accident rutier produs miercuri dimineata, intre localitatile Grivita si Milosesti, a fost transportat la un spital din Bucuresti cu elicopterul SMURD, informeaza ISU Ialomita, potrivit Agerpres.In accident au fost implicate doua autoturisme si trei persoane, iar…

- In cursul zilei de ieri, Monica Odagiu a fost implicata intr-un grav accident rutier in București. Actrița a lovit mortal un barbat, care s-a aruncat in fața mașinii sale. Iata cum arata Alexandru, barbatul in varsta de 33 de ani, care s-a stins din viața in urma cumplitului accident rutier!

- Un tanar, in varsta de 35 de ani, a murit intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, in București. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Voda, in dreptul stației STB Luterana. Mașina care l-a lovit in plin era condusa de o femeie.