Saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care se va inregistra mai usor activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Se pregatesc noi masuri de sprijin adoptate de catre Guvern in perioada urmatoare. Vor fi niste decizii luate in legatura cu activitatea zilierilor si a sezonierilor. Saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care sa se poata inregistra mult mai usor, folosind tehnologia, activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri. Vom avea verificari si in aceasta privinta. Le…