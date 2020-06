Alexandru Rafila vrea izolare pentru românii infectați: Discuția e unde să fie ei izolați Acesta considera ca nimic nu este sigur, deoarece cele mai mutle persoane sunt asimptomatice, apoi simptomatice, iar altele raman așa pe tot parcursul imbolnavirii. In acest caz nu putem știi cine este infectat și cine nu. „Nu cred ca in Romania avem o contabilizare a cazurilor transmise de simptomatici și asimptomatici. Unele persoane sunt asimptomatice și apoi devin simptomatice, altele raman asimptomatice pe tot parcursul infecției. Cunosc cazuri care s-au imbolnavit de la asimptomatici, iar aceștia au fost descoperiți ulterior. Unii sunt internați asimptomatici, iar dupa o saptamana incep… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

