Alexandru Rafila: Vor fi cazuri de infectare cu Omicron și în România Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, avertizeaza ca Romania nu va fi ocolita de noua varianta de SARS-CoV2 Omicron, in condițiile in care s-au inregistrat deja 70 de cazuri in 11 țari europene. „Deja exista 11 state UE si 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a OMS. Nu peste mult timp, și in Romania se vor inregistra astfel de cazuri. Mobilitatea este prea mare la nivel global astfel incat sa credem ca țara noastra va fi ocolita de noua tulpina. Asta nu inseamna ca lucrurile se schimba in vreun fel, dar trebuie sa fim pregatiți de o eventuala recrudescența a infecției și asta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

