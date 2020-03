Alexandru Rafila: Vom extinde testarea pentru coronavirus la mai multe categorii de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar cateva ore Romania intra in starea de urgenta anunțata ieri de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de luni toate persoanele care se intorc din tari care au mai mult de 500 de cetateni confirmati cu COVID-19 vor fi obligate sa intre direct in izolare pentru 14 zile. Printre acestea: Italia,…

- Coronavirusul care a aparut in China la sfarșitul anului trecut a ajuns in peste 80 de țari, epidemia evoluand rapid acum in parți din Asia, Europa și Statele Unite, transmite Reuters. La nivel global s-au consemnat peste 98.000 de cazuri și mai mult de 3.300 de decese. Un inalt oficial american a spus…

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax."Ministrii…

- G7 (grupul principalelor economii mondiale) va adopta „masuri concertate” pentru a limita impactul epidemiei de coronavirus (Covid-19) asupra cresterii economice, a anuntat ieri ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite agentia Reuters, preluata de Agerpres. De asemenea, a precizat oficialul…

- ​Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, se va deplasa în Iran, în contextul eforturilor Uniunii Europene de a mentine Acordul nuclear contestat vehement de Administratia Donald Trump, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax. Alexander Schallenberg…

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- Vladimir Putin cerut joi convocarea în 2020 a unui summit al celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU - Rusia, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, China - pentru a "apara pacea"și "civilizația" în fața instabilitații din lume, scrie AFP."Un…