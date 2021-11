Stiri pe aceeasi tema

- Medicul și deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri seara, la Digi24 , ca daca i s-ar propune funcția de ministru al Sanatații, ar accepta. Ministru intr-un eventual guvern PNL-PSD. „Nu exclud, in mod evident. Ramane sa vedem care va fi negociere politica, soluția și in cazul in care mi se…

- Alexandru Rafila, deputat și membru PSD, a declarat ca, in cazul in care i se va propune, probabil va accepta postul de ministru al Sanatații in noul guvern PNL - PSD care se prefigureaza. Rafila a declarat la Digi24 ca accepta din mai multe motive. Primul este faptul ca a avut o atitudine…

- Fostul reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, deputatul PSD Alexandru Rafila, susține ideea unui guvern cu larga susținere in Parlament, din care sa faca parte și social – democrații. In ceea ce-l privește, nu ar spune „nu” funcției de ministru al Sanatații. Intrebat daca ar accepta…

- ,,Situația pandemiei era o urgența de sanatate publica globala și Romania nu putea sa faca excepție. In al doilea rand, "succesul" campaniei de vaccinare era deja cunoscut, iar cele doua tinte asumate de domnul Citu, respectiv 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iulie si 10 milioane la 1 august, nu…

- ,,Situația pandemiei era o urgența de sanatate publica globala și Romania nu putea sa faca excepție. In al doilea rand, "succesul" campaniei de vaccinare era deja cunoscut, iar cele doua tinte asumate de domnul Citu, respectiv 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iulie si 10 milioane la 1 august, nu…

- „Suntem intr-o perioada cand numarul de cazuri se stabilizeaza, insa ceea ce nu se va stabiliza in perioada urmatoare va fi numarul de decese, pentru ca intre un numar de cazuri crescut, pe care il avem de aproximativ o saptamana, și varful numarului de decese, exista un anumit decalaj de 2-3 saptamani. Eu…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, acuza Guvernul Cițu ca prin inacțiunea sa a incurajat raspandirea coronavirusului in Romania. Rafila critica absența masurilor preventive inainte de festivalul UNTOLD. „Asta va spuneam de la data de 1 august, ca socotelile Ministerului…

- Alexandru Rafila l-a criticat dur pe premierul Florin Citu pentru modul in care a gestionat situatia privind pandemia de coronavirus in Romania. Deputatul PSD il acuza pe Florin Citu ca in loc sa pregateasca spitalele pentru valul patru, a incurajat organizarea de festivaluri, acestea fiind adevarate…