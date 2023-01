Stiri pe aceeasi tema

- O premiera și un timp record de finalizare a listei de proiecte in domeniul medical finanțate cu 2 miliarde de euro nerambursabili. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila reușește intr-un an de mandat sa injecteze 2 miliarde de euro in sistemul medical romanesc, bani care vor fi alocați construirii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat joi, intr-o conferința de presa, ca varful valului de infecții respiratorii va fi in luna ianuarie și a prezentat un set de masuri recomandate populației, precum și unele propuneri pentru desfașurarea orelor in școli: Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca este foarte probabil ca aceasta saptamana sa fie a treia de crestere consecutiva a cazurilor de gripa si prin urmare sa se declare "stare de epidemie de gripa". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca nu este o criza a medicamentelor antitermice, afirmand ca lipseste un singur produs, mai exact un sirop, si ca exista pe piata alte antitermice care se pot administra copiilor, inforemaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Galati, ca este nevoie de un nou spital in acest municipiu, in conditiile in care zona Galati-Braila este a doua aglomerare urbana din tara dupa Bucuresti, insa lista de spitale care pot fi finantate prin PNRR s-a inchis, iar pentru realizarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca nu vom mai avea o problema de sanatate publica asa cum s-a intamplat in anul 2021, deoarece acum majoritatea a trecut prin boala sau s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Rafila a precizat ca a semnat o comanda de 3 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca in cazul plagiatului ar trebui sa fie toleranta zero si a dat un exemplu, la Stanford, unde exista un cod de onoare si daca un student este prins ca a copiat este exmatriculat. Burduja considera ca in Romania ar trebui reglementat exact ce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an, precizand ca pentru a reduce supraaglomerarea de la unitatile de primiri urgente trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate, in special pentru copii. Fii la curent cu cele…