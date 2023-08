Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, tratate in strainatate. Din Belgia, unul dintre pacientii a fost detubat, respira spontan si este constient si din Austria, unde un pacient cu o suprafata arsa de peste 10% a evoluat foarte…

- Ministrul Alexandru Rafila vine cu vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, care sunt tratate in strainatate. In Romania, doi pacienți sunt in stare foarte grava.„Avem in continuare in București doi pacienți foarte grav, unul care are arsuri de peste 95% din suprafața corpului…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza, joi și vineri, o vizita la Bruxelles, unde va avea intrevederi cu mai mulți oficiali europeni pe tema PNRR. El va vizita și Spitalul Militar Regina Astrid, unde au fost transferate pentru tratament doua persoane ranite in exploziile de la Crevedia.„Un punct important…

- Președintele Klaus Iohannis va merge la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt tratate cele mai multe victime ale exploziilor de la Crevedia. Trei dintre cei peste 30 de raniti internați in spitalele din București sunt in stare grava.

- Alexandru Rafila – ministrul Sanatații a afirmat ca s-au imbunatatit procedurile de la tragedia de la Colectiv, insa numarul paturilor din spitale nu e niciodata suficient, in cazul unei catastrofe. 58 de victime au rezultat in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia, dintre care au fost doua…

- Anunțul a fost facut in aceasta dupa amiaza de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta a adaugat ca starea unui pacient transferat la Milano s-a agravat, dar medicii de acolo fac tot posibilul pentru a-l stabiliza: In total 58 de pacienți, avem și 2 decese, unul dintre decese este un pacient cu…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din judetul Dambovita s au produs mai multe explozii la o statie GPL, eveniment soldat cu 58 de victime. Exploziile au fost surprinse de cei care se aflau in zona. In imagini se observa flacari uriase si se aud strigatele disperate ale oamenilor. Potrivit…