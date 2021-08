Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Gabriela Firea reclama, sambata, ca a adresat mai multe intrebari Guvernului fara a primi raspuns in termenul legal. „Vine valul IV, inundatii lasa oamenii pe drumuri, avem locul I la accidente mortale, campania de vaccinare este un esec! Guvernantii au alte urgente”, afirma Firea.

- Deputatul social-democrat Alexandru Rafila, declara ca nu stie daca este important daca vine sau nu vine valul patru al pandemiei, ci daca acesta va fi controlabil si daca va exista un numar rezonabil de cazuri atat pentru sistemul de sanatate, cat si pentru populatie. Alexandru Rafila a fost…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul PSD Alexandru Rafila, a susținut vineri o conferința de presa. Deputatul a declarat ca Guvernul a eșuat pe toate planurile cu campania de vaccinare. „Despre campania de vaccinare am vazut declarații ale premierului care a spus ca nu și-a asumat ținte, ci au…

- Alexandru Rafila a declarat vineri ca tintele pe care si le-a asumat Guvernul pentru campania de vaccinare anti-COVID nu vor fi atinse, iar despre premierul Florin Citu a spus ca „este un om norocos“, pentru ca fara sa reuseasca sa atinga aceste tinte, „a constatat ca pandemia in Romania nu mai evolueaza“,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a declarat astazi, 18 iunie 2021, intr-o conferința de presa, ca Guvernul a eșuat pe toate planurile cu campania de vaccinare. „Despre campania de vaccinare am vazut declaratii ale premierului care a spus ca nu si-a asumat tinte, ci au…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca Guvernul a eșuat pe toate planurile cu campania de vaccinare. „Despre campania de vaccinare am vazut declaratii ale premierului care a spus ca nu si-a asumat tinte, ci au fost…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a atras atentia ca trebuie schimbat trendul descendent al populatiei Romaniei, riscand ca pana in anul 2050 aceasta sa fie de 16 – 16,5 milioane de persoane. Rafila sustine ca, potrivit datelor statistice, in fiecare an dispare un…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a atras atentia ca trebuie schimbat trendul descendent al populatiei Romaniei, riscand ca pana in anul 2050 aceasta sa fie de 16 - 16,5 milioane de persoane. Rafila sustine ca, potrivit datelor statistice, in fiecare…