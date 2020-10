Alexandru Rafila trage semnalul de alarmă: Carantina este singura soluţie pentru scăderea numărului de îmbolnăviri! “Din pacate, cand lucrurile ajung la o anumita intensitate și la un anumit nivel al transmiterii și este pusa in pericol capacitatea de primire a persoanelor in sistemul spitalicesc, intr-adevar (n.r. – carantinarea), este singura soluție”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24. Pe de alta parte, presedintele Iohannis sustine ca in Romania nu este nevoie de un lockdown, iar in tara noastra pandemia a fost gestionata bine. ”Vedeți ca aflam de la buletinele de știri ca la noi pandemia este in extindere, dar in realitate pandemia a fost gestionata la noi bine. Noi nu ne dorim… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

