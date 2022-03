Programul centrelor de transfuzii unde poate fi donat sange pentru Ucraina a fost prelungit, in fiecare zi pana la ora 17,30, si se ia in calcul sa se lucreze si sambata, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. “In continuarea campaniei desfasurate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Sanatatii sprijina campania de donare de sange. Am avut inca de la sfarsitul acestei saptamani o sedinta online cu directorul Institutului de Hematologie si Transfuziologie si cu directorii Centrelor de transfuzii din fiecare judet si din municipiul Bucuresti. (…) Avem cel putin 42 de locatii…