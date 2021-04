Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila vine cu precizari in ceea ce privește valul al treilea al pandemiei de coronavirus. Medicul specialist spune ca situația este mai mult decat ingrijoratoare, deoarece locurile la Terapie Intensiva sunt ocupate in aproape toate orașele, iar oamenii ar trebui sa fie responsabili. Iata…

- „Nu exista doar SARS-CoV-2 atunci cand vorbim de forme grave, sunt, de fapt, afectari plurisistemice, ale intregului organism, pentru ca este un virus care circula in intreg organismul si declanseaza acele fenomene imunologice de care ne temem cu totii”, a explicat Andreea Moldovan marți, in conferința…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 874.985. De asemenea, potrivit ultimului bilanț au fost raportate 89 de decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la…

- Romania risca sa ajunga din nou la 10.000 de cazuri de COVID-19 pe zi, daca autoritatile nu vor lua masuri. Urmeaza doua saptamani dramatice, iar situatia va fi mult mai grava decat in toamna, deoarece sectiile de Terapie Intensiva sunt deja pline, a declarat, miercuri, cercetatorul si medicul epidemiolog Octavian…

- Specialistii atrag atentia asupra asa-numitilor indicatori secundari din bilantul zilnic, de infectari cu COVID-19, privind numarul internarilor si al cazurilor care ajung la Terapie Intensiva. Tendinta este in crestere accentuata, sunt in total cu 1.500 mai multi pacienti decat in urma cu o saptamana,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 850.362, dupa raportarea a peste 5.000 de noi infectari. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa…

- Bilantul deceselor provocate de COVID a ajuns la 19.056, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 95 de victime. De asemenea, 937 de romani diagnosticati cu COVID se afla la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 28 ianuarie, la 721.513.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…