Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti COVID-19 și alte 3 milioane vor fi distruse curand, din acelasi motiv. Deocamdata se pierd „100-200 de milioane de euro”, a spus Rafila,…

