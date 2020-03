Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti atrage atenția ca numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus ar putea sa creasca semnificativ, ajungand chiar la cateva sute.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca spera ca pana la vara transmiterea virusului sa se faca mai dificil, insa intrevede si posibilitatea unei ciclicitati: varf in aprilie-mai, in cursul verii va scadea, in iarna va creste din nou. "Un doctor britanic spune ca:…

- Romania se pregatește de scenariul al doilea, cu zeci de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (coVID-19). Pentru a preveni extinderea bolii in comunitate, autoritațile iau masuri, iar din punct de vedere medical sunt pregatite mai multe paturi in spitalele din țara. ”Pregatim scenariul de pe…

- Autoritațile iau masuri in urma incidentului de la Tribunalul București.Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca au fost recoltate probe de la barbatul care a anunțat ca este suspect de coronavirus și care a fost dus la Tribunalul București. Daca va fi pozitiv,…

- În situatia în care în România vor aparea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele usoare si medii vor fi tratate acasa, a declarat joi presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila."O sa se întâmple exact ca la gripa.…

- Epidemia de coronavirus a dus la o criza majora pe piața maștilor de protecție, care au ajuns sa se vanda cu prețuri chiar și de 50 de ori mai mari. Motiv pentru care distribuitorul național de produse farmaceutice, Unifarm, a comandat un stoc de aproape 6 milioane de maști, scrie Agerpres.Directorul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, care se afla la Geneva la sedinta Organizatiei Mondiale a Sanatatii a povestit ca e posibil sa avem un vaccin pentru coronavirus in sase luni, potrivit Mediafax.Alexandru Rafila spune ca nu sunt motive de panica si ca Romania…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat posibilitatea ca epidemia de coronavirus care s-a declansat in China sa ajunga si in Romania. Astfel, Rafila crede ca riscul exista chiar daca acesta este redus.