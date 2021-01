Stiri pe aceeasi tema

- ATITUDINE… Consiliul National al Elevilor (CNE) cere Ministerului Educatiei descentralizarea deciziei privind redeschiderea scolilor, in functie de rata incidentei la nivel local, si demararea discutiilor privind organizarea examenelor nationale, pentru a avea mai multe scenarii pregatite, astfel incat…

- Consiliul National al Elevilor cere Guvernului redeschiderea școlilor. Reprezentanții elevilor solicita descentralizarea deciziei privind deschiderea scolilor. Aceștia susțin ca se apropie examenele nationale, iar multe localitati din tara au o rata de infectare sub 3 la mia de locuitori. Reprezentantii…

- NU PREA CURAND… Autoritațile nu par sa se grabeasca sa-i readuca pe elevi in sala de clasa, in 2021. Coordonatorul strategiei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a anunțat cand estimeaza ca reluarea cursurilor in școli poate fi facuta in siguranța. Astfel, potrivit primelor estimari, elevii s-ar…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…

- Remus Lapușan, președintele Pro Romania Cluj, a votat duminica dimineața la prima ora, alaturi de colegi. ”Am Votat pentru Romania! Am votat pentru un Parlament format din oameni competenti, care pot scoate Romania din criza !Am votat ca nici un roman sa nu fie lasat in urma , am votat pentru ca…

- Marcel Ciolacu reactioneaza dur la anuntul lui Klaus Iohannis referitor la redeschiderea pietelor inainte de alegeri. Liderul PSD denunta un gest cinic, dupa ce liberalii s-au opus prin toate mijloacele, inclusiv prin contestarea la CCR, legii privind redeschiderea pietelor. "Iohannis mai…

- Premierul și președintele o scalda iar cand vine vorba de piețe, in timp ce numeroși comercianți și cumparatori ingheața in frig. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este analizata posibilitatea redeschiderii pietelor, anunțand pe de alta parte ca proiectul de lege adoptat de PSD care prevede…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii reproșeaza premierul Ludovic Orban masura de a inchide piețele agroalimentare acoperite: „Ințelegi de ce am votat azi in Parlament pentru redeschiderea piețelor?! Ați scos...